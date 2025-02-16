Yunanistan’da sismik hareketlilik endişeleri sürüyor: 4 adada eğitime bir ara daha verildi
Yunanistan, Ege Denizi’nde son haftalarda paniğe yol açan sismik hareketlilik nedeniyle alarm durumunda olmaya devam ediyor. Bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.
Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.