Yunanistan’da sismik hareketlilik endişeleri sürüyor: 4 adada eğitime bir ara daha verildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.