Yunanistan'da siyasilere saldırı
Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nden bir siyasetçinin yaşadığı binaya saldırı düzenlendi. Afroditi Nestora'nın yaşadığı binaya kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakıldı. Düzenek sabahın erken saatlerinde infilak etti ve Nestora'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Öte yandan, aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi Partisi'nden iki siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patladı. Bu olaylarda yaralanan olmadığı bildirildi.