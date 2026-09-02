Yunanistan'da Tel Aviv çatlağı
Yunanistan ile İsrail arasında imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı hava savunma anlaşması komşuyu karıştırdı. Yunan basınında İsrail'e yönelik eleştiriler, Tel Aviv'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Yunanistan'ın Ortadoğu'daki konumuna etkileri üzerinden eleştirildi. Haber sitesi in.gr'deki değerlendirmede, ülkede hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki baskısının sürdüğü bir dönemde hükümetin İsrail ile 3 milyar euroluk silah sistemi anlaşması imzalamasına dikkat çekildi.
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