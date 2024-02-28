Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'da terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 28.2.2024 00:12

Yunanistan'da terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişi tutuklandı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Adliye Sarayı'na içinde patlayıcı madde bulunan zarf göndermek de dahil olmak üzere çeşitli terörist eylemlerle suçlanan 6 kişi tutuklandı.

AA
Yunanistan’da terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişi tutuklandı

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişinin başkent Atina'da yapılan operasyonlarla tespit edildiği bildirildi.

Operasyon çerçevesinde 9 evde yapılan aramalarda, silah, silahlara ait mühimmat, patlayıcı madde ve fişek ele geçirildiği aktarılan açıklamada, suçlamaların yöneltildiği 6 kişinin tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.

Selanik'teki Adliye Sarayı'na 12 Şubat'ta, içinde patlayıcı madde bulunan zarf gönderilmişti. Zarf bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilmişti.

Yöneltilen suçlamalar arasında içinde patlayıcı madde bulunan zarf göndermek, çeşitli hedeflere el yapımı patlayıcı madde yerleştirmek gibi eylemler bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA