Yunanistan’da terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişi tutuklandı

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, terör eylemlerine karışmakla suçlanan 6 kişinin başkent Atina'da yapılan operasyonlarla tespit edildiği bildirildi.
Operasyon çerçevesinde 9 evde yapılan aramalarda, silah, silahlara ait mühimmat, patlayıcı madde ve fişek ele geçirildiği aktarılan açıklamada, suçlamaların yöneltildiği 6 kişinin tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.
Selanik'teki Adliye Sarayı'na 12 Şubat'ta, içinde patlayıcı madde bulunan zarf gönderilmişti. Zarf bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilmişti.
Yöneltilen suçlamalar arasında içinde patlayıcı madde bulunan zarf göndermek, çeşitli hedeflere el yapımı patlayıcı madde yerleştirmek gibi eylemler bulunuyor.