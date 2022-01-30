Yunanistan'da "Türk maskesi" krizi: Sağlıkta bile ırkçı tartışma!

'MADE İN TURKEY' YAZIYOR

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.