Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'da "Türk maskesi" krizi: Sağlıkta bile ırkçı tartışma!
Giriş Tarihi: 30.1.2022 13:36 Son Güncelleme: 30.1.2022 13:49

Yunanistan'da "Türk maskesi" krizi: Sağlıkta bile ırkçı tartışma!

AA
Yunanistan’da Türk maskesi krizi: Sağlıkta bile ırkçı tartışma!

Yunan Parlamentosunda ırkçı tartışma yaşandı. Yunan milletvekillerine dağıtılan maskelerin üzerinde 'Made in Turkey' yazması ortalığı karıştırdı.

Yunanistan sağlıkta bile ırkçı tavrını sürdürüyor. Yunan Parlamentosunda, milletvekillerine dağıtılan maskelerin Türkiye'de üretilmiş olması tartışmaya neden oldu.

'MADE İN TURKEY' YAZIYOR

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor." ifadesini kullandı.

İHALEYİ ALMAN FİRMA KAZANDI

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.

BAŞKA FİRMA TERCİH EDİLEBİLİR

Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da "Türk maskesi" krizi: Sağlıkta bile ırkçı tartışma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA