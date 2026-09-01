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Yunanistan’da Türkiye alarmı: “Bölgesel ağırlığını artırdı”

Yunanistan’da Türkiye alarmı: “Bölgesel ağırlığını artırdı”

Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziazias, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliği sonucu Türkiye’nin bölgedeki artan etkisini değerlendirdi. İşbirliğinin Ankara'nın bölgesel ağırlığını artırdığını dile getiren Ziazias, Atina'nın bölgede Türkiye'nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2026 17:38 Son Güncelleme: 01 Eylül 2026 18:04

Konstantinos Ziazias, söz konusu işbirliğinin, Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisi ve NATO tecrübesini, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve enerji gücünü ve Pakistan'ın askeri kapasitesini bir araya getirdiğini belirtti. Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde jeopolitik rolünü ve bölgesel ağırlığını artırmayı hedeflediğini vurgulayan Ziazias, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir stratejik işbirliği ağı kurduğunu ifade etti.

Ziazias, Türkiye'nin aynı zamanda Suudi Arabistan gibi güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna yükseldiğini aktardı. Ankara'nın savunma sanayisi ihracatını artırmayı ve Suudi sermayesine erişimini genişletmeyi amaçladığını kaydeden Ziazias, Türkiye'nin söz konusu anlaşmayla daha geniş hareket alanı ve daha yüksek pazarlık gücü kazandığını, bunun Yunanistan'ın bölgedeki stratejik hesaplarını da etkilediğini dile getirdi.