Yunanistan’da “Türkiye Avrupa’da yükseliyor” yorumu

Yunan basınında yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihracat artışıyla Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığı belirtildi. En çok okunan haber sitelerinden "in.gr", "Türkiye savunma sanayii ihracatında gaza basıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son zamanda savunma sanayii alanındaki ihracat artışını değerlendirdi. Haberde, "Türkiye, uzun zamandır Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasında çözüm olarak görülmek isterken, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye de hazır görünüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.