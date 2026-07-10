Yunanistan’da uçak faciası! Havada motoru parçalanan uçağın camı kırıldı: ‘Yolcunun başı ve omuzları dışarıdaydı’
Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşanan olay korku dolu anlar yaşattı. Yunanistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağında motordan kopan bir parça kabindeki camı adeta yerinden çıkardı. Görgü tanıkları, cam kenarında oturan bir yolcunun uçağın dışına fırlamaktan son anda kurtulduğunu iddia etti. Camı kopan uçağın son hali cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…
Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Münih kentine gitmek üzere yerel saatle 05.55'te havalanan Ryanair Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Pilotlar, kalkıştan kısa süre sonra Kuzey Makedonya hava sahasındayken motor arızası tespit etti.
MOTORDAN KOPAN PARÇA CAMI KIRDI
Uçağın motorundan kopan bir parça, kabindeki camın kırılmasına neden oldu. Basınç düşüşü yaşanan uçakta, oksijen maskeleri açılırken, uçakta panik ve korku dolu anlar yaşandı. Cam kenarında oturan 1 yolcu yaralandı.
YOLCU CAMDAN DIŞARI ÇEKİLDİ
Görgü tanıkları ise, kırılan camın yanında oturan 61 yaşındaki Sırbistan uyruklu yolcunun ise neredeyse uçağın dışına fırladığını iddia etti. Sırp yolcunun basıncın etkisi ile omuzlarına kadar camdan dışarı çekildiğini ve başının uçağın dışında kaldığını öne süren görgü tanıkları, eşinin adama camdan fırlamaması için sarıldığını daha sonra diğer yolcuların da adama yardım ettiğini ifade etti.
"BAŞI VE OMUZLARI CAMIN DIŞINDAYDI"
Görgü tanıkları, sanki bir lastik patlama sesi duyduklarını ve aniden yaşanan irtifa kaybı nedeniyle çığlık attıklarını aktardı. Bir yolcunun yanlışlıkla acil çıkış kapısını açtığını sandıklarını aktaran görgü tanıkları, "Yolculardan birinin başı ve omuzları camın dışındaydı. Neyse ki, emniyet kemerini çıkarmamıştı. Yanındakiler onu içeri çekiyorlardı. Bazı doktorlar da ona yardım etmeye gittiler" dedi.