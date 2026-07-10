Yunanistan’da uçak faciası! Havada motoru parçalanan uçağın camı kırıldı: ‘Yolcunun başı ve omuzları dışarıdaydı’

MOTORDAN KOPAN PARÇA CAMI KIRDI

Uçağın motorundan kopan bir parça, kabindeki camın kırılmasına neden oldu. Basınç düşüşü yaşanan uçakta, oksijen maskeleri açılırken, uçakta panik ve korku dolu anlar yaşandı. Cam kenarında oturan 1 yolcu yaralandı.

YOLCU CAMDAN DIŞARI ÇEKİLDİ

Görgü tanıkları ise, kırılan camın yanında oturan 61 yaşındaki Sırbistan uyruklu yolcunun ise neredeyse uçağın dışına fırladığını iddia etti. Sırp yolcunun basıncın etkisi ile omuzlarına kadar camdan dışarı çekildiğini ve başının uçağın dışında kaldığını öne süren görgü tanıkları, eşinin adama camdan fırlamaması için sarıldığını daha sonra diğer yolcuların da adama yardım ettiğini ifade etti.