Yunanistan’daki Komünist Parti’den hükümete çağrı: Katil devlet İsrail’den desteği çekin!

Dimitris Kuçumbas, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin, halkları, savaşların bölgeye yayılması tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Böylesi kritik bir süreçte, hükümetin, muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) partilerinin desteğiyle, ülkeyi, Yunan halkı için öngörülemez tehlikeleri olan savaş dolu bir ortama sürüklediğini belirten Kuçumbas, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümet hemen şimdi katil devlet İsrail'den desteğini çekmeli. Ülkemizi emperyalist savaşlardan uzaklaştırmalı, ABD ve NATO üslerini kapatmalı, (Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait) 'Hydra' fırkateynini Kızıldeniz'den çekmelidir."