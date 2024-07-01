Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan’daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.7.2024

Yunanistan’daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın Attiki bölgesine bağlı Stamata ilçesinde çıkan orman yangını can aldı. Yangının yerleşim birimlerine ulaşması sonucu 45 yaşındaki bir erkek dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla yerleşim birimleri tahliye edilmişti. Bölgede çocukların kamp alanı da boşaltılarak çocuklar bölgeden uzaklaştırılmıştı. Keratea'daki ormanlık alanda dün çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangın ise kontrol altına alındı. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA