Yunanistan’daki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Attiki bölgesine bağlı Stamata ilçesinde çıkan orman yangını can aldı. Yangının yerleşim birimlerine ulaşması sonucu 45 yaşındaki bir erkek dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla yerleşim birimleri tahliye edilmişti. Bölgede çocukların kamp alanı da boşaltılarak çocuklar bölgeden uzaklaştırılmıştı. Keratea'daki ormanlık alanda dün çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangın ise kontrol altına alındı. DIŞ HABERLER