Yunanistan’daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi

MİÇOTAKİS OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın da olay yerine gittiği bildirildi.