Yunanistan’daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Dedeağaç'taki yangın Dadia Ormanı Mili Parkı'na ulaştı. Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir kişinin cesedi bulundu.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden kişinin göçmen olduğu tahmin ediliyor. Dedeağaç Devlet Hastanesinin de tedbir amacıyla tahliyesine başlandığı belirtildi.