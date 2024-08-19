Yunanistan’daki yangında 146 ev kullanılamaz hale geldi

Yangından etkilenen bölgelerdeki yapıların incelenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ilk aşaması tamamlandı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmada, ilk aşamada incelenen toplam 242 evden 146'sının kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde, Vrilisia ile Halandri'ye kadar yayılan yangında 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.

Atina Ulusal Gözlemevi de son 8 yılda Atina'yı da kapsayan Attiki bölgesinde 450 kilometrekare ormanlık alanın yandığını ve bunun bölgenin toplam ormanlık alanının yüzde 37'sini oluşturduğunu açıklamıştı.