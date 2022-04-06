Yunanistan’dan ABD’nin silah gönderme teklifine ret

S-300'LER İÇİN TALEP OLMADI

Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.