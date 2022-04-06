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Giriş Tarihi: 6.4.2022 23:58 Son Güncelleme: 7.4.2022 00:19

Yunanistan'dan ABD'nin silah gönderme teklifine ret

AA
Yunanistan’dan ABD’nin silah gönderme teklifine ret

Yunanistan'dan, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddetti. Atina'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile bir araya gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadelerini kullandı

Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.

Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu.

Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.

S-300'LER İÇİN TALEP OLMADI

Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.

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Yunanistan'dan ABD'nin silah gönderme teklifine ret
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