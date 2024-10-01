Yunanistan’dan çağrı: Köyleri tahliye edin

YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Mora Yarımadası'ndaki Ksilokastro yakınlarında pazar günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde de hem havadan hem de karadan devam ediyor.

İtfaiye ekipleri ile birlikte, bölge halkı ve gönüllülerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları bölgede hakim şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.