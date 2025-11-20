Yunanistan’dan Filistin çağrısı: “Barış için hemen harekete geçilmeli”

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi konuşan Yerapetritis, Filistin meselesinin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini belirterek, BM kararlarının bölgede barış için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Yerapetritis, "Bir an evvel harekete geçilmeli ki bölgede uzun süreli bir barış sağlayabilelim." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA İÇİN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİNE DESTEK

Yerapetritis ayrıca, toplantının diğer gündem maddesi olan Ukrayna'ya yönelik yeni ateşkes önerisini Yunanistan'ın desteklediğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Kasım'da Gazze'de Barış Kurulunun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.