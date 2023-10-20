Yunanistan’dan Gazze açıklaması: Dini kurumların güvenliği sağlanmalı

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gazze'de Aziz Porphyrius Manastırı'nın bitişiğindeki bir binaya düzenlenen saldırı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Sivillerin korunması, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliği tüm taraflarca sağlanmalı ve saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, dün Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.