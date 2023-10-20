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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan Gazze açıklaması: Dini kurumların güvenliği sağlanmalı
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:55 Son Güncelleme: 20.10.2023 12:56

Yunanistan'dan Gazze açıklaması: Dini kurumların güvenliği sağlanmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıya ilişkin, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

AA
Yunanistan’dan Gazze açıklaması: Dini kurumların güvenliği sağlanmalı

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gazze'de Aziz Porphyrius Manastırı'nın bitişiğindeki bir binaya düzenlenen saldırı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Sivillerin korunması, ibadethanelerin ve dini kurumların güvenliği tüm taraflarca sağlanmalı ve saygı gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, dün Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Yunanistan'dan Gazze açıklaması: Dini kurumların güvenliği sağlanmalı
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