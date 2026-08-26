Yunanistan’dan haddini aşan açıklama
Yunanistan'da muhalefetin Türkiye ile ilişkilerde gereksiz gerilim oluşturmakla suçladığı Atina yönetiminden tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Atina'nın Türkiye ile yaşanan gerilimde "durumu sadece izlemediğini, harekete geçtiğini" belirterek, "Yeni Kardak vakalarına izin vermeyeceklerini" dile getirdi. Karpathos'taki Patriot bataryasının Girit Adası'na konuşlandırıldığını doğrulayan Gerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye'nin talimatıyla hareket ettiği iddiasına tepki gösterdi. Gerapetritis, Yunan kamuoyuna güçlü Atina imajı vermeye gayret etti.
Haber Girişi