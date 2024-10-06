Yunanistan’dan kritik mesaj: Yeterli güven seviyesine adım adım ulaştık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını bildirdi. Kathimerini gazetesine konuşan Yerapetritis, iki ülkenin son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını kaydetti. İki ülke dışişleri bakanlarının kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yürütülmesi için mevcut şartları değerlendirmeleri yönünde liderlerinden talimat aldıklarını belirten Yerapetritis, bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasımda Atina'ya yapması planlanan ziyarette ele alınacağını ifade etti.