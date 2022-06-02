Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar

Türkiye karşıtı çalışmalarına dört bir koldan devam eden Yunanistan, bir skandala daha imza attı. Türkiye'ye karşı yeni bir propaganda kampanyası başlatan Yunan hükümeti, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili iddiaları çerçevesinde 16 haritalı bir kampanyaya imza attı.

"TÜRK SALDIRGANLIĞINI GÖSTERMEK İÇİN KULLANIN"

Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri"ni gösterdiği iddia edilen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderildi.