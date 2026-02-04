Yunanistan’dan radikal hamle! 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Yunanistan'da 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi.

Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında hem yaş doğrulama sisteminin güçlendirildiği hem de sosyal medya platformlarına yönelik yeni sorumlulukların getirilmeye hazırlandığı ifade edildi.

YAŞ DOĞRULAMASI İÇİN "KİDS WALLET" ALTYAPISI

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Kasım 2025'ten bu yana yürürlükte bulunan Kids Wallet uygulamasının yaş doğrulaması için gerekli altyapıyı sağladığının değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, sosyal medya platformlarında yayılan nefret söylemlerine karşı şirket yöneticilerine kişisel sorumluluk getirecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis de 2025 yılında yaptığı açıklamalarda, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesinin hükümetin gündeminde olduğunu söylemişti.