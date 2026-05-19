Yunanistan’dan sonra GKRY’den kirli işbirliği: Dünyaya karşı İsrail korsanlığı

Soykırımcı İsrail, dünya vicdanına saldırmaya devam ediyor. Yükselen küresel tepkilere rağmen İsrail bir kez daha uluslararası sularda insanlık gemilerine saldırdı. İsrail işgal güçleri önceki gün Marmaris'ten Gazze'ye doğru harekete geçen Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere saldırdı. Uluslararası sulardaki korsan saldırı, Kıbrıs açıklarında Gazze'ye 250 deniz mili uzaklıkta gerçekleşti. İsrail, nisan ayında da Yunanistan açıklarında filoya saldırmış ve Atina yönetimi gizli işbirliği ile suçlanmıştı. Dünkü saldırının ardından da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne benzer tepkiler gösterildi.

321 AKTİVİST ELLERİNDE

İsrail'in Gazze ablukasını delmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda 40 ülkeden yaklaşık 500 kişi bulunuyor.Yapılan açıklamada, filodaki 39 tekne ile irtibatın koptuğu bildirildi. 66'sı Türk 321 aktivistin alıkonulduğu aktarıldı. İsrail'in tüm hukuksuz saldırılarına karşılık, umudu temsil eden aktivislerden kararlılık mesajları gelmeye devam etti.

TÜRKLER: DURMAYACAĞIZ

Rim teknesindeki Türk aktivist Harun Uyar "Yolumuzdan dönmüyoruz. Gazze'ye doğru ilerliyoruz", L'Arq teknesindeki Türk aktivist Ahmet Söylemez, "Şu anda bizim istikametimizde değişen bir şey yok. Bizim dümenimiz yola çıktığımızdan beri Gazze'ye doğruydu. Şu an da hâlâ öyle" ve bir diğer Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu da "Biz burada sadece fiziki anlamda bir ablukayı kırmaktan bahsetmiyoruz. Medyadaki algıdaki ablukayı kırmaktan da bahsediyoruz" dedi. Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'ye yürüyüşümüz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



KARADA DA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya'nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında bir buçuk gündür bekliyor. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.



TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz" denildi. ANKARA