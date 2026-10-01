Yunanistan'dan Türkiye itirafı: İki kez geri adım attık
Atina'nın Ankara korkusu Yunan milletvekilinin itirafıyla ortaya çıktı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, 2024'te Türkiye'den izin almadan Yunanistan- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne elektrik bağlantısı projesine ilişkin Girit yakınlarındaki deniz tabanı araştırmalarında, Türk savaş gemilerinin bölgeye ulaşması üzerine iki kez geri adım attıklarını kabul etti. Syrigos, Türkiye'nin Temmuz 2024'te 5 savaş gemisini, kasımda ise daha düşük yoğunlukta olmak üzere yeniden savaş gemilerini bölgeye göndermesinin ardından Yunanistan'ın tepkisine ilişkin, "Her iki olayda da geri adım attık. Deniz tabanı araştırmalarına devam etmedik" ifadesini kullandı.
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