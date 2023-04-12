Yunanistan’dan Türkiye’ye enerji işbirliği teklifi

Doğal afetlerde yardımlaşmaların ardından normalleşme sürecine giren Türkiye - Yunanistan ilişkilerinde olumlu hava sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Yunanistan herhangi bir jeopolitik karşılık beklemeden her zaman Türk halkını desteklemeye devam edecektir" dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Atina'da bir araya gelen Dendias, Türkiye ve Yunanistan'da gelecek ay düzenlenecek seçimlerin ardından da ikili ilişkilerde olumlu havanın sürmesini istediklerini belirtti. Dendias ayrıca seçimlerde sonra anlaşmazlıklara neden olan enerji konusu dahil birçok alanda Türkiye ile işbirliğini artırabileceklerini dile getirdi. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, bugün Türkiye'ye gelecek.