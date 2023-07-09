Yunanistan’dan zeytin dalı

Doğu Akdeniz'e egemen olmak isteyen Yunanistan'ın planları tutmadı. Bugüne kadar ABD ve Fransa'yı arkasına alarak Kahire ve Ankara arasındaki gerilimden faydalanmaya çalışan Yunanistan, son gelişmelerle birlikte Türkiye'ye zeytin dalı uzatmaya devam ediyor. Kritik NATO Zirvesi yarın başlıyor. 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi, Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Atina, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in zirve çerçevesinde bir araya geleceği görüşmeye odaklanmış durumda. İki liderin görüşmesinden önce yeni kurulan hükümetten üst üste işbirliği mesajı geliyor. Ülkesinin dış politika önceliklerine ilişkin bilgi veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve iş birliğini artırmak istediğini söyledi. Yerapetritis, "Uluslararası hukuka saygı ile işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor" dedi. Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirten Yerapetritis, iki taraf arasında görüşmelerin yeniden başlaması, güven artırıcı önlemlerle pozitif gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Yunan bakan Yerapetritis, Türkiye ile münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirterek, "Bu sorunların sürekli ertelenmesi, iki ülkenin de çıkarına hizmet etmiyor" şeklinde konuştu.BENZER bir çıkış da eski dışişleri bakanı ve yeni Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan geldi. Yeni hükümet programına ilişkin mecliste düzenlenen görüşmelerde söz alan Nikos Dendias, ülkesinin yeni dönemdeki savunma politikalarını değerlendirdi. Bakan Dendias, "Komşu Türkiye'ye ilişkin şunu söyleyeyim ki halklarımızın barış içinde birlikte var oluşu için zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz. Biz bunu arzuluyoruz, Türk halkının da bunu arzuladığına inanıyoruz ve özellikle (6 Şubat'taTürkiye'de yaşanan) deprem afetinin ardından açılan fırsat penceresiyle komşumuzla ilişkilerde iyileşme öngörüyoruz" diye konuştu.