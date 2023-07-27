Yunanistan’ı saran yangın felaketinin raporu açıklandı: Şimdiye kadar olan en yüksek miktar!

Parrington "Gözlenen yoğunluk ve emisyonu, son 20 yıllık verilerle karşılaştırdığımızda orman yangınlarının ölçeğinin ne kadar olağanüstü olduğunu görüyoruz. Verilerimiz 2007 ve 2021'deki büyük yangınların, sıcak hava dalgası koşulları altında ve daha çok ağustos ayında meydana geldiğini gösteriyor. Yunanistan ve Akdeniz genelinde orman yangınlarının neden olduğu emisyonları yaz sonuna kadar yakından takip edeceğiz." dedi.