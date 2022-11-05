Yunanistan’ın Ayasofya hazımsızlığı bitmiyor! Skandal iddialarla çağrıda bulundular

Yunan gazete, Ayasofya'nın tahrip edildiğini iddia eden haberinde, UNESCO'ya da çağrıda bulundu. Proto Thema, daha önce bazı yanlı Türk sitelerinde yer alan "Ayasofya tahrip ediliyor" iddialarını kaynak göstererek yaptığı çağrıda Ayasofya'nın anıt olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos'un sözlerine yer veren gazete, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'teki merkezinde yaptığı görüşmede Ayasofya'nın tehlikede olan anıt ilan edilmesini istediğine yer verdi.