Yunanistan’ın F-35 hezimeti! ABD kararını verdi…

Almanya ve Finlandiya'dan toplu F-35 siparişi alan ABD, Yunanistan'ın talebini beklemeye aldı. Antonellos tarafından verilen yazıda, bölgede değişen jeopolitik dengelere de dikkat çekildi. Antonellos, Almanya'ya ek olarak Finlandiya'nın da 64 adet F-35 almak için imza atması üzerine ABD'nin önceliklerini değiştirdiği yorumuna yer verdi.