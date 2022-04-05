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Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:20 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:40

Yunanistan’ın F-35 hezimeti! ABD kararını verdi…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunanistan’ın F-35 hezimeti! ABD kararını verdi…

Türkiye’nin başta Doğu Akdeniz’de olmak üzere son yıllarda sağladığı bölgesel üstünlüğü. Yunanistan’ı harekete geçirmişti. Türkiye'ye karşı yoğun silahlanma telaşına giren Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçaklarının yanı sıra ABD'ye F-35 siparişi vermişti. Yunan basınında yer alan haberlere göre ABD, F-35 siparişlerinde Almanya ve Finlandiya’ya öncelik vererek Yunanistan’ın taleplerini erteledi.

Türkiye'ye karşı uzun süredir silahlanma çabası içinde olan Yunanistan, Fransa'dan aldığı ikinci el Rafale savaş uçaklarından sonra ABD'ye F-35 siparişi vermişti.

YUNANİSTAN GERİ PLANA ATILDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD, F-35 siparişlerinde Yunanistan'ı geri plana itti. Yunan gazeteci Dionisis Antonellos imzalı habere göre, Atina yönetimi, F-35 jetleri için uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.

Almanya ve Finlandiya'dan toplu F-35 siparişi alan ABD, Yunanistan'ın talebini beklemeye aldı. Antonellos tarafından verilen yazıda, bölgede değişen jeopolitik dengelere de dikkat çekildi. Antonellos, Almanya'ya ek olarak Finlandiya'nın da 64 adet F-35 almak için imza atması üzerine ABD'nin önceliklerini değiştirdiği yorumuna yer verdi.

Yapılan toplu taleplerin fazlalığının Yunanistan'ı geri plana attığını belirten Antonellos, Yunanistan'ın şimdilik yalnızca ABD'den önceden almış olduğu Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetineceğini ifade etti.

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Yunanistan’ın F-35 hezimeti! ABD kararını verdi…
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