Yunanistan’ın F-35 hezimeti! ABD kararını verdi…

Türkiye'ye karşı uzun süredir silahlanma çabası içinde olan Yunanistan, Fransa'dan aldığı ikinci el Rafale savaş uçaklarından sonra ABD'ye F-35 siparişi vermişti.
YUNANİSTAN GERİ PLANA ATILDI
Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD, F-35 siparişlerinde Yunanistan'ı geri plana itti. Yunan gazeteci Dionisis Antonellos imzalı habere göre, Atina yönetimi, F-35 jetleri için uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.
Almanya ve Finlandiya'dan toplu F-35 siparişi alan ABD, Yunanistan'ın talebini beklemeye aldı. Antonellos tarafından verilen yazıda, bölgede değişen jeopolitik dengelere de dikkat çekildi. Antonellos, Almanya'ya ek olarak Finlandiya'nın da 64 adet F-35 almak için imza atması üzerine ABD'nin önceliklerini değiştirdiği yorumuna yer verdi.