Yunanistan’ın göçmenlere zulmü Meclis tutanaklarında! Göçmenleri kelepçeleyip denize atıyorlar



FRONTEX ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYIYOR

Yunanistan'ın yanı sıra son dönemde Poseidon Operasyonu kapsamında sınır gözetleme, denizde hayat kurtarma ve sınır aşan suçlarla mücadele amacıyla Ege Denizi'nde görev yapan Frontex unsurlarının da uluslararası hukuku hiçe sayarak bu uygulamalara dahil olduğunu vurgulayan Sargın, "Yunanistan tarafından yapılan tüm bu geri itmeler neticesinde 2020'de 2, 2021'de ise 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ayrıca 2020'de 3 de kayıp düzensiz göçmen bulunuyor. Bahse konu geri itmeler, atmalar esnasında Yunanistan unsurlarınca karasularımızı ihlal girişimlerinde de bulunuluyor, bu girişimler Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sınır güvenliği kapsamında engelleniyor" dedi.