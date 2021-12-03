Yunanistan’ın göçmenlere zulmü Meclis tutanaklarında! Göçmenleri kelepçeleyip denize atıyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Albay Tayfun Sargın Yunanistan unsurlarının, sınırlarına ulaşan düzensiz göçmenlerin yüzde 83'ünü insanlık dışı muameleler uygulayarak "geri ittiğini" ifade etti. Bu süreçte insan haklarına aykırı pek çok eylemde bulunulduğunu söyleyen Sargın, bunların; para, ziynet eşyası, telefon, cüzdan, pasaport gibi değerli eşyaların gasbedilmesi, dövme, yakma, kelepçeleme, bir yere kapatma ile kelepçeli ve kelepçesiz olarak denize atma eylemleri olduğunu belirtti.
ŞİDDET GÖRÜNTÜLERDE
Yunanistan güvenlik güçlerinin, Ege'de sığınmacılara karşı insanlık dışı tavrını ve "geri itmeleri" içeren videoları da milletvekillerine izleten Sargın, Yunanistan sahil güvenlik personelinin, uyguladığı şiddetin dozunu, düzensiz göçmenlerin üzerine silahla ateş açmaya varacak kadar artırdığını anlattı. Sargın, eylemleri nedeniyle uluslararası kamuoyunda yoğun baskı oluşmasına rağmen Yunanistan'ın geri adım atmadığını ve faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.
KAR MASKESİ TAKARAK KİMLİKLERİNİ GİZLİYORLAR
Yunanistan Sahil Güvenlik personelinin, düzensiz göçmenlere yönelik geri itme olayları sırasında yüzlerini kar maskesi ile kapattıklarının tespit edildiğine dikkati çeken Sargın, "Bunun nedeni, icra edilen faaliyetlerin insan haklarına ve uluslararası hukuk kurallarına aykırılık teşkil ettiğini bilmeleri nedeniyle kimliklerini saklama gayretleridir. Türk Sahil Güvenliğinin hiçbir personeli görevlerini icra ederken yüzünü saklama gereği duymaz" diye konuştu.
FRONTEX ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYIYOR
Yunanistan'ın yanı sıra son dönemde Poseidon Operasyonu kapsamında sınır gözetleme, denizde hayat kurtarma ve sınır aşan suçlarla mücadele amacıyla Ege Denizi'nde görev yapan Frontex unsurlarının da uluslararası hukuku hiçe sayarak bu uygulamalara dahil olduğunu vurgulayan Sargın, "Yunanistan tarafından yapılan tüm bu geri itmeler neticesinde 2020'de 2, 2021'de ise 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Ayrıca 2020'de 3 de kayıp düzensiz göçmen bulunuyor. Bahse konu geri itmeler, atmalar esnasında Yunanistan unsurlarınca karasularımızı ihlal girişimlerinde de bulunuluyor, bu girişimler Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sınır güvenliği kapsamında engelleniyor" dedi.
Öte yandan 2020'de 3 bin 875 göçmen kaçakçısı yakalanıp bunlardan 972'si tutuklandı. Bu yıl şu ana kadar 6 bin 888 göçmen kaçakçısı yakalandı ve bunlardan bin 786'sı tutuklandı.