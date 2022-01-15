Yunanistan’ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü

12 MİL TALEBİNDEN FERAGAT EDİLDİ

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.