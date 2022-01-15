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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü
Giriş Tarihi: 15.1.2022 22:48 Son Güncelleme: 15.1.2022 23:03

Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü

Yunanistan’ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12 MİL TALEBİNDEN FERAGAT EDİLDİ

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

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Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü
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