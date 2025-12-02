Yunanlı çiftçilerin eylemi İpsala Sınır Kapısı’nı kapattı

Saat 19.00'dan bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısından geçiş sağlanamadığı belirtildi. Eylemin başlamasıyla birlikte sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar beklemeye alınırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmek isteyenler de kapıdan çıkış yapamadı.

'ALTERNATİF KAPILARI KULLANIN' UYARISI

Yetkililer, sürücülere Pazarkule-Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarını kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan genelinde çiftçilerin zaman zaman farklı noktalarda da benzer eylemler düzenlediği, bu sebeple alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşanabileceği ifade edildi.

Çiftçiler; akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde alım fiyatlarının artırılması gibi taleplerini yineliyor. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.