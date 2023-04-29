Yurt dışında 14 Mayıs için oy kullanma işlemleri başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken birçok ülkede oy verme işlemi başladı.
YUNANİSTAN
Türkiye'nin Yunanistan'da bulunan başkonsolosluklarında oy kullanma işlemi başladı. Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen bulunuyor. Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 7 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.
HOLLANDA
Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.
Hollanda'da yaklaşık 286 bin seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Hollanda'da bu yıl ilk defa sandık kurulan Eindhoven kentinde de seçmenler, 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde sandık başına gidecek.
Lahey kentinde 25, Amsterdam'da 14 ve Deventer'de 14 sandık, 9 gün boyunca vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 3 gün boyunca 5 sandıkta oy kullanılabilecek.
İSVİÇRE
İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.
Oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı, 21.00'e kadar sürecek. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
BELÇİKA
Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden Belçika'da oy kullanma işlemi başladı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor. Brüksel'deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı. Belçika'da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.
FRANSA
Fransa'da 3 kentte daha Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Fransa'da Türk seçmenler Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren sandık başına gitti. Seçmenler, ilk defa bu seçimlerde söz konusu 3 kentte de oy verebiliyor.
Vatandaşlar, Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre'de 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanabilecek. Öte yandan Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek. 800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.
EN ÇOK TÜRK SEÇMENİN BULUNDUĞU 2. ÜLKE
Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak. 2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü oy sandığa gitmişti.
İNGİLTERE VE İSKOÇYA
İngiltere ve İskoçya'da oy verme işlemi başladı. Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu Birleşik Krallık'taki seçmenler, 4 kentte Türkiye'deki seçimler için oy kullanmaya başladı.
Vatandaşlar, yerel saatle 09.00'da Londra, Manchester, Edinburgh ve Leicester kentlerinde kurulan sandıklara gitti. Ülkede, bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulurken Londra, Manchester ve Edinburgh'da seçim 7 Mayıs'a, Leicester'da 1 Mayıs'a kadar sürecek.
Vatandaşlar, Londra'da Old Billingsgate'te, Manchester ve Edinburgh'da ise başkonsolosluklarda oy kullanabilecek. Leicester'da oy kullanma işlemi Tigers Rugby Club'da yapılacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını kara, hava ve deniz gümrük kapılarında da kullanabilecek. Vatandaşların, oy kullanmak için geçici kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak.
RUSYA
Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler sandık başına gitti. Başkent Moskova'daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.
Türkiye'nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No'lu sandıkta oyunu kullandı.