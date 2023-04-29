Yurt dışında 14 Mayıs için oy kullanma işlemleri başladı

Vatandaşlar, yerel saatle 09.00'da Londra, Manchester, Edinburgh ve Leicester kentlerinde kurulan sandıklara gitti. Ülkede, bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulurken Londra, Manchester ve Edinburgh'da seçim 7 Mayıs'a, Leicester'da 1 Mayıs'a kadar sürecek.

Vatandaşlar, Londra'da Old Billingsgate'te, Manchester ve Edinburgh'da ise başkonsolosluklarda oy kullanabilecek. Leicester'da oy kullanma işlemi Tigers Rugby Club'da yapılacak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını kara, hava ve deniz gümrük kapılarında da kullanabilecek. Vatandaşların, oy kullanmak için geçici kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak.

RUSYA

Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler sandık başına gitti. Başkent Moskova'daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No'lu sandıkta oyunu kullandı.