Yürüyen merdiven durdu: Trump alay konusu oldu

Paylaşımda, Trump için "zekası düşük bir Başkan" ifadesi kullanılarak alaycı bir dille, "bir sonraki durağının huzurevi olacağı" yönünde göndermede bulunuldu.

YÜRÜYEN MERDİVEN ANİDEN DURMUŞTU

Trump'ın, eşi Melania Trump ile Birleşmiş Milletler (BM) binasına girerken bindiği yürüyen merdiven aniden durmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olayın ardından X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Eğer BM'de birisi, Başkan ve First Lady yürüyen merdivene adım atarken kasıtlı olarak onu durdurduysa, bu kişi derhal işten çıkarılmalı ve soruşturulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Trump'ın BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini açıklamıştı.