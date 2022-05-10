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Giriş Tarihi: 10.5.2022 13:03 Son Güncelleme: 10.5.2022 13:12

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları! 'Bunu görseydim bir daha ormanda yürümezdim'

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları! ’Bunu görseydim bir daha ormanda yürümezdim’

İş molasında ormanda yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki Mike Roberts karşılaştığı şey karşısında dehşete düştü. Yeşillikler arasındaki 'mezarından uzanan bir zombinin parmak uçlarına' benzeyen görüntü karşısında şaşkına dönen Roberts olan biteni sosyal medya hesabında paylaştı. Tüyler ürperten görüntü kısa sürede viral oldu.

İş molasında ormanda yürüyüşe çıkan 31 yaşındaki Mike Roberts, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Roberts, 'ölü adamın parmakları' olarak nitelediği keşfini sosyal medyada paylaştı. Görüntüler viral haline gelirken kullanıcılardan 'yerden uzanan bir zombi eline benziyor' yorumları geldi. 70 binden fazla kişinin tepki verdiği sosyal medya paylaşımının detayları...

ÜRKÜTÜCÜ BİR İZLENİM VERİYOR ANCAK GERÇEK BAMBAŞKA...

Mantar meraklısı 31 yaşındaki Roberts, yeşillikler arasında gezinirken, 'ölü adamın parmakları' olarak bilinen Xylaria Polymorpha mantarının beş sapını gördü. Bunun insanın başına 'hayatta bir kez' gelebileceğini iddia eden Roberts gördüklerini ailesine anlatmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Beyaz renkli uçları nedeniyle, mezarlarından uzanan huzursuz bir zombi parmak uçları olduklarına dair ürkütücü bir izlenim veren mantarın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığında ise çok sayıda kullanıcıdan yorum geldi.

Roberts keşfini 'Gerçekten yerden uzanan bir zombi eline benziyordu.' diyerek niteledi. Bu mantarın beşli gruplar halinde göründüğünü ifade eden Roberts 'bunun başparmaklı bir el şeklinde olduğunu' ve hayatında ilk kez gördüğünü söyledi.

NE OLDUĞUNU BİLSEM BİLE...

Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaygın olarak görülen ve insna parmaklarına benzediği için 'ölü adamın parmakları' takma adını alan Xylaria Polymorpha mantarını ilk defa gören sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumların bazıları şu şekilde;

"Bu korkunç! Ormanda yürürken buna rastladığınızı hayal edin!!"

"Tamam, ne olduğunu bilsem bile bu beni korkutur!!" dedi.

"BİR DAHA ASLA ORMANDA YÜRÜYEMEZDİM"

"Bu, korku hikayelerinin yazıldığı türden şeyler. Bunu görseydim, bir daha asla ormanda yürümeye gitmezdim!"

"Vay canına, bir el olduğunu düşündüm. Tuhaf ama inanılmaz."

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Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları! 'Bunu görseydim bir daha ormanda yürümezdim'
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