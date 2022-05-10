Yürüyüş yaparken karşısına çıktı: Ölü adamın parmakları! ’Bunu görseydim bir daha ormanda yürümezdim’

NE OLDUĞUNU BİLSEM BİLE...

Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaygın olarak görülen ve insna parmaklarına benzediği için 'ölü adamın parmakları' takma adını alan Xylaria Polymorpha mantarını ilk defa gören sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumların bazıları şu şekilde;

"Bu korkunç! Ormanda yürürken buna rastladığınızı hayal edin!!"

"Tamam, ne olduğunu bilsem bile bu beni korkutur!!" dedi.