Yuvamızı darmadağın ettiler

Rusya – Ukrayna savaşı 13. gününe girerken, Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonya'ya sığınan Ukraynalılar, Korczowa Toplama Merkezine yerleştiriliyor. Buraya sığındıktan sonra gelen Ukraynalılara oturmaları ve yatmaları için kampet veriliyor.





Merkezin küçük, göç akının büyük olmasından kaynaklı olarak ise Korczowa'da insanlık dışı senaryolar yaşanıyor. Korczowa'ya gelen Ukraynalılar, alan yetersizliğinden üst üste yatmak zorunda kalıyor. Aileleriyle beraber merkeze gelen çocuklar ise, yaşadıklarını anlamaya çalışıyor.





Bir tarafta zorlu koşullarda merkezde kalmaya çalışanlar, diğer tarafta ise ailesini dört gözle bekleyenler. Otobüsler durmadan Lviv'den gelen Ukraynalıları merkeze taşırken, bir yandan da merkezdeki yoğunluğun azalması için bazı Ukraynalılar Polonya içerisinde oluşturulan göçmen kentlerine taşınıyor.





"TAHLİYE İÇİN İZİN VERİLEN BİR SÜRÜ NOKTAYI VURDULAR"

Ukrayna'nın Harkov şehrindeki savaştan iki çocuğu, annesi ve köpeği ile beraber kaçan Anya Aleksyuk (33), çok kötü günler geçirdiklerini belirterek, "Putin söylediği sözleri tutmadı. Tahliye için izin verilen yerleri ve bir sürü noktayı vurmaya başladı. Putin, askerleri vuruyor. Sözlerini tutmadı, yok böyle bir yalan" dedi.





"PUTİN VERDİĞİ HİÇBİR SÖZÜ TUTMADI, EVLER, ÇOCUK PARKLARI VURULDU"

Rusya'nın sivilleri vurduğunu aktaran Aleksyuk, "Onlar şehrin sakin insanlarını vuruyor. Harkov'un merkezi darmaduman oldu. Bir tek bununla da kalmadılar, şehirde vuracak yer yok gibi çocuk parklarını da vurdular. Evlerimiz bombardımana tutulurken, Putin bir sözü ile şehrin altını üstüne getirdi" ifadelerini kullandı.





"ÜZERİMİZE BOMBALAR ATILIRKEN YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Harkov'dan çıkarken yaşadığı korku dolu anları anlatan Aleksyuk, arabaya bindiklerinde üzerlerinden mermiler ve bombalar uçtuğunu kaydederek, "Biz arabada giderken üstümüzde mermiler, bombalar uçuşuyordu. Korku içindeydim ama çocuklarıma bunu göstermemem gerektiğini biliyordum. Nasıl sağ kaldığımızı halen düşünüyorum. Çünkü o anda yaşayacağımı düşünmemiştim" şeklinde konuştu.