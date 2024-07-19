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Giriş Tarihi: 20.7.2024

Yüzde 99.15 ile rekor kırarak yeniden seçildi

Yüzde 99.15 ile rekor kırarak yeniden seçildi
Ruanda'da Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame yeniden aynı göreve seçildi. Kagame'nin oyların yüzde 99.15'ini alarak bir kez daha 5 yıl için seçildiği açıklandı. Kagame'nin rakipleri muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın oy oranları yüzde 1'in altında kaldı. Kagame, 2000'den bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da halk yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanıldı. 66 yaşındaki Kagame, 2017'deki seçimi yüzde 98.63 oy oranıyla, 2010'daki seçimi yüzde 93'le, 2003'teki seçimi ise yüzde 95 oy oranıyla kazanmıştı.
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Yüzde 99.15 ile rekor kırarak yeniden seçildi
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