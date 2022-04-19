’Yüzen duvar’ planı devrede! Yunanistan’dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...

Türkiye'nin denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan petrol ve doğal gaz gemisi Oruç Reis, Yunanistan'a korku saldı. Yunan Ta Nea gazetesi bu nedenle oluşturulan ve 2021-2034 yıllarını kapsayan 13 yıllık plandan bahsetti.

KUZEYDEN GÜNEYE KADAR UZANMASI BEKLENİYOR

Planla birlikte alınacak 12 adet savaş gemisiyle Yunanistan adeta bir 'yüzen duvar' planı yapıyor. Planın ayrıntılarına bakıldığında Yunan Donanması'nın Ege Denizi'nde en kuzeyden en güneye kadar uzanması bekleniyor.