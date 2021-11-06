Yüzlerce sığınmacı denizin ortasında kaldı

AKDENİZ
'DE bini aşkın göçmen kurtaran "Sea Eye 4" ve "Ocean Viking
" adlı iki yardım gemisi, göçmenler için güvenli liman arayışını sürdürüyor. Alman "Sea Eye 4" gemisinin İtalya
'nın Sicilya adası açıklarında beklediği, İtalyan
makamlarından kendilerine henüz bir liman adı bildirilmediği kaydedildi. Sea Eye yardım kuruluşunun başkanı Gorden Isler
, "Kurtardığımız insanların bir geceyi daha gemide geçirmek zorunda kalmamalarını umuyoruz" dedi. Sea Eye 4'ün salı gününden bu yana yedi farklı operasyonla 850 kadar sığınmacıyı denizden kurtardığı belirtildi. Isler, kurtarılan kişiler arasında 200'ü aşkın çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Akdeniz'de çalışmalar yürüten Organisation SOS Mediterrane kuruluşuna ait "Ocean Viking" gemisinin de içindeki 313 sığınmacıyla güvenli bir liman için onay beklediği bildirildi.