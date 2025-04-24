Yüzüğün sırrı Ortaçağ’da

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'nın vefatının ardından, geleneksel olarak "Balıkçı Yüzüğü" olarak bilinen yüzüğünün imha edilmesi bekleniyor. Bu yüzük, Katolik inancına göre ilk papa olarak kabul edilen Aziz Petrus'a atıfla bu ismi taşıyor. Papa Fransuva, 2013 yılında göreve başladığında, yüzüğü Vatikan'daki yemin töreni sırasında parmağına takmıştı. Ancak Papa'nın vefatının ardından, söz konusu yüzüğün ya tamamen kırılması ya da işlevsiz hâle getirilmesi geleneksel bir zorunluluk hâline geliyor. Bu uygulamanın tarihi, sahte belgelerin önüne geçilmesi amacıyla Orta Çağ'a kadar uzanıyor.