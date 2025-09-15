Z kuşağı devirdiği hükümeti yeniden kurdu

Nepal'de hükümetin çökmesine yol açan gençlik ayaklanmalarının ardından eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan olarak göreve başladı. Discord üzerinden yapılan oylamada gençlerin desteğini alan Karki, törenle koltuğuna oturdu. Ülkenin başbakanı ve genelkurmay başkanı da bu online görüşmeye katılmıştı.

2016 ve 2017'de yolsuzlukla mücadeledeki tavrıyla tanınan Karki, ülkede hükümetin çökmesine yol açan büyük protestoların ardından görevi devraldı.