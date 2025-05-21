Zaferin ardından güç mesajı: Putin Kursk’ta sahaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun geçtiğimiz ay Ukrayna askerlerini bölgeden çıkarmasının ardından ilk kez Kursk bölgesini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, dün gerçekleştirdiği ziyarette bölgedeki gönüllü gruplarla bir araya geldi, Kurçatov kentinde inşaat halindeki Kursk Nükleer Santrali-2'yi ziyaret etti, Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein ve ayrıca Kursk bölgesi yetkilileriyle görüştü.

Putin, saldırıların ardından bölge sakinlerine yardım etmek üzere Kursk'ta bulunan gönüllülerle bir araya geldiği görüşmede, "önemli ve asil" çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.