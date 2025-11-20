Zaharova: "Yunanistan, Rusya’ya karşı kışkırtıcı adımlar atıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kiev, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda Rusya ile esir asker takas sürecinin yeniden başlatılması için görüşmeler yapacağını duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakere sürecinin tamamıyla ortadan kaldırıldı mı? Bu gelecekte doğrudan müzakerelerin yapılmayacağı mı anlamına geliyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bu böyle değil. Çünkü Rusya'nın Ukrayna ile hem doğrudan müzakereleri oldu hem de üçüncü ülkelerin arabuluculuğunda esir asker takası yapıldı. Bu ülkelere arabulucu desteğinden dolayı minnettarız. Esir ve sivillerin değişimine ilişkin temaslar her zaman ilgili kurumlar üzerinden yürütüldü." dedi.

Yunanistan'ın Ukrayna ile birlikte USV üretme kararını değerlendiren Zaharova, "Bu adıma gerekli yanıt verilecek. Yunanistan, Rusya'ya karşı kışkırtıcı ve çatışmacı siyaset izliyor ve dostça olmayan adımlar atıyor." şeklinde konuştu.