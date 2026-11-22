Zanzibar’da alevler turistik bölgeyi sardı: 6 otel yangında zarar gördü
Tanzanya’nın gözde turizm noktalarından Nungwi’de ekmek fırınından çıktığı bildirilen yangın kısa sürede yayıldı. Alevler 6 otel ve 40’tan fazla işletmeyi etkilerken, çok sayıda kişi tahliye edildi. Facia can kaybı yaşanmadan atlatıldı.
Tanzanya'nın turistik bölgesi Zanzibar'a bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve 40'tan fazla işletmenin zarar gördüğü belirtildi.
Ekmek fırınından kaynaklandığı bildirilen yangında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Yetkililer, kısa sürede büyüyen yangında çok sayıda kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
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