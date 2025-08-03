Zaporijya Nükleer Santrali’nde patlama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin destek tesislerinin vurulduğunu aktardı. Santral yetkililerinin UAEA ekibine tesisin dün saat 09.00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği gözlemlediği belirtildi. UAEA, santralden 1200 metre uzaklıktaki bir tesisten dumanların yükseldiğinin görüldüğünü açıkladı. UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum" dedi.