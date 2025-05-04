Zehirli bombalarla soykırım

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 77 artarak 52 bin 495'e yükseldi. 19 aydır Gazze Şeridi'ni ağır silahlarla bombalayan terör devleti İsrail'in bölgede "denediği silahların" yol açtığı radyasyon engelli doğumlara neden oluyor. Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nde dünyaya gelen Melek Ahmed el-Kanu adlı bebek "beyninden tamamen yoksun" şekilde doğdu. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, durumu "şoke edici bir vaka" olarak tanımladı. Bu olayın, Gazze'de son dönemde artış gösteren "doğumsal anomali" vakalarıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme taşıdığını vurgulayan Burş, "Bu tür vakalar büyük ihtimalle İsrail'in siviller ve çocuklar üzerinde denediği silahlardan yayılan radyasyon ve kimyasal etkilerle bağlantılıdır" dedi. Burş, "Gazze'de yaşananlar, Irak'taki işgal sonrası belgelenen deformasyon vakalarını hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır uyguladığı ablukanın ardından 19 aydır da saldırılarını sürdüren İsrail, özellikle 2 Mart'tan bu yana yardımları engelleyerek Gazze'deki Filistinlileri "aç ve susuz bırakma" politikasına devam ediyor.

AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR

Yaklaşık 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler, İsrail saldırıları ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra gıda ve ilaç sıkıntısıyla da mücadele ediyor. Bombalardan kurtulan bebekler açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde Cinan Salih es-Sekkafi isimli bebek yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in aç bırakma politikası nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı çoğu bebek ve çocuk olmak üzere 57'ye yükseldi.

TARİHİN EN KORKUNÇ 'MEDYA SOYKIRIMI'

Filistin Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Filistin'in tarihin en korkunç "medya soykırımı"na tanıklık ettiğini belirtti. İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinin durdurulmasını istedi. Öte yandan Hamas, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını kınayarak, uluslararası camianın buna sessiz kalmamasını istedi.