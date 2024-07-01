Zelenski Türkiye’yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD'nin Philadelphia Inquirer gazetesine verdiği röportajda, Kiev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapıp yapamayacağı sorusunu yanıtladı. Zelenski, Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan değilse de, arabulucu ülkeler aracılığıyla müzakerelerin tahıl koridoruna ilişkin anlaşmalarda olduğu gibi yürütülmesinin mümkün olduğunu söyledi. Temmuz 2022'de Kiev ve Moskova, BM ve Türkiye ile ayrı ayrı anlaşmalar imzalayarak Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına izin vermişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi.