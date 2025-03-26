Zelenski: Ateşkeste Türkiye gözlemci olsun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Rusya ile yapılan ateşkeste Türkiye'nin gözlemci olabileceğini açıkladı. ABD'nin, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile Suudi Arabistan'daki görüşmeleri sonucu iki ülke Karadeniz'deki çatışmaları durdurmayı kabul etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Zelenski, Karadeniz'de ateşkesi gözlemlemek için Türkiye'nin, enerji altyapısına ilişkin ateşkes için ise Ortadoğu ülkelerinin dâhil olabileceğini belirtti. Zelenski ancak bu konuların henüz bu ülkelerle görüşülmediğini vurguladı. Zelenski ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya değerli madenler konusunda genişletilmiş anlaşma taslağı sunduğunu açıklayarak, yeni taslağı henüz detaylı inceleme fırsatı bulamadığını kaydetti.