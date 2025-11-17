Zelenski, Atina’da temaslarda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Zelenski, Tasulas ile görüşmesinde Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği desteğe teşekkür etti. Tasulas ise Yunanistan'ın da diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri gibi Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklediğini ifade ederek, Ukrayna'nın AB üyeliğinde ve ülkenin yeniden yapılandırılmasında rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.