Zelenski barış zirvesi için Türkiye’yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye dâhil dört ülkeyle görüştüklerini kaydetti. Zelenski, savaşının sona erdirilmesine yönelik ikinci barış zirvesi için Türkiye, İsviçre, Katar ve Suudi Arabistan ile müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya'nın Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Rakitnoye köyünü vurduğunu, saldırıda 5 sivilin öldüğünü, 9 yetişkin ve 3 çocuğun da yaralandığını söyledi. Ukrayna ise Rusya'nın savaşın başından bu yana 10 bine yakın füze ve 33 binden fazla 'süzülen bomba' ile Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini kaydetti.