Zelenski duyurdu: ABD ile Ukrayna heyetleri Cenevre’de bir araya gelecek!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev'in yarın Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini duyurdu.