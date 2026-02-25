Zelenski duyurdu: ABD ile Ukrayna heyetleri Cenevre’de bir araya gelecek!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından yarın ABD ile Ukrayna heyetlerinin İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geleceğini aktardı. Zelenskiy görüşmede, Ukrayna’nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını belirterek, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının da hazırlıklarının değerlendirileceğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev'in yarın Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini duyurdu.
Zelenskiy görüşmede, Ukrayna'nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını belirterek, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının hazırlıklarının da görüşmede değerlendirileceğini ve toplantının mart başında düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.